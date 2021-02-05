На могилах некоторых звезд долгое время не было даже памятника

К сожалению, часто бывает так, что после смерти поистине легендарных артистов, их родственники начинают делить оставленное наследство. Из-за постоянных скандалов и нехватки времени близкие даже забывают ухаживать за могилами всенародных любимцев, из-за чего их погосты часто выглядят заброшенными.

Людмила Иванова

Звезда "Служебного романа" захоронена на Пятницком кладбище. Однако найти ее могилу очень непросто, ведь еще в 2019 году ее портрет выцвел, а табличка неожиданно пропала. Внучка Ивановой поспешила объяснить, что памятник артистка установят, но только весной. Изготавливать его будет внук актрисы, который работает архитектором и дизайнером, пишет "Экспресс газета".

Георгий Вицин

Несмотря на ошеломительный успех, Георгий Вицин вел закрытый образ жизни. Не так давно в СМИ поднялась шумиха. Мол, и без того скромная могила актера на Ваганьковском кладбище выглядит совсем заброшенной.

Дочь звезды "Кавказской пленницы" объяснила, что этакая "свалка" образовалась, что до сих пор поклонники продолжают нести цветы к месту захоронения Вицина.

Татьяна Самойлова

Сейчас на могиле Татьяны Самойловой красуется бронзовый бюст, который для нее изготовил Зураб Церетели, и гранитный монумент с парой птиц, отсылающих к киноленте "Летят журавли".

Однако памятник появился не так давно. До этого могила Самойловой была едва заметным холмом даже без таблички. Благо, помогли неравнодушные звезды, которые совместными усилиями смогли собрать средства на установление монумента.

Владимир Толоконников

Звезды "Собачьего сердца" не стало в 2017 году. Актер умер от остановки сердца. И если на церемонию прощания поклонники и коллеги принесли множество цветов, то спустя годы об артисте, кажется, все забыли. Сейчас его могила покрыта увядшими цветами и выглядит неухоженной.

Василий Шукшин

А вот родственники легендарного режиссера, кажется, совсем о нем позабыли. Поклонники отмечают, что жена и три дочери Шукшина перестали ухаживать за погостом Шукшина. Могила актера и писателя на Новодевичьем кладбище выглядит заброшенной, а его близким, судя по всему, некогда наводить порядок.

Николай Прокопович

Могилу актера едва ли можно найти на Митинском кладбище. Погост звезды киноленты "Семнадцать мгновений весны" зарос высокой травой, а на побледневшей табличке едва ли можно прочесть его имя.

Виной этому проблемы со здоровьем у его вдовы. Из-за плохого самочувствия Инга Задорожная не могла ездить на кладбище, а сына Прокоповича и вовсе интересовало лишь наследство.



