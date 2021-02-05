О переходе на новый телеканал юморист не жалеет

Сергей Светлаков стал одним из тех, кто внес неоценимый вклад в развитие ТНТ. Он был одним из основателей Comedy Club, а его шутки из юмористического шоу "Наша Russia" цитируют до сих пор. Только вот его сотрудничество с телеканалом закончилось в 2018 году. Светлаков решил идти дальше и продолжил работать на телевидении, только вот теперь эфире СТС.

Спустя время юморист решил рассказать, что же на самом деле сподвигло его принять это непростое решение. Оказалось, что причиной стали разные взгляды.

"Я хотел делать что-то сам, придумывать, продюсировать, а такой возможности не было. Канал СТС такую возможность мне предложил. Работать не только лицом, а мозгами, производить какие-то вещи, придумывать кино",

– поделился Светлаков с "Телепрограммой".

При этом шоумен честно признался, что об уходе с ТНТ совсем не жалеет, напротив, новое место работы стало для него большим шагом вперед, чему он несказанно рад.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает Сергей Светлаков.