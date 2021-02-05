Тело нашли спустя несколько дней

Не стало Татьяны Иваненко. Возлюбленная Владимира Высоцкого скончалась в Москве на 80-м году жизни.

Точная причина смерти не уточняется, известно лишь, что еще в 2018 году у актрисы Театра драмы и комедии на Таганке отказали ноги. Она проживала в одном из спальных районов столицы и почти не выходила на улицу, сообщает АГН "Москва".

Телеканал РЕН ТВ уточняет, что, вероятно, тело Иваненко пролежало в квартире не менее пяти дней, чем его обнаружили.

Роман Высоцкого и Иваненко длился почти десять лет – с середины 60-х до середины 70-х годов прошлого столетия. После легендарный певец бросил актрису и сделал выбор в пользу звезды русского происхождения Марины Влади.

Однако это не помешало Высоцкому продолжить общение с Иваненко, которая даже подарила ему наследницу. Артист до последнего отказывался официально признавать дочь, однако при жизни всенародный любимец помогал девочке, а о ее существовании знало окружение знаменитости.