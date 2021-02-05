Дорогое украшение футболист подарил годовалой дочери

Юлия Барановская воспитывает троих детей: двух мальчиков и одну девочку. Развод никак не сказался на отношениях телеведущей со своими наследниками. Порой Юлия бывает строгой, однако все-таки старается баловать сыновей и дочку. Так, ведущая шоу "Мужское/Женское" вспомнила, как настояла на том, чтобы ее тогда еще муж Андрей Аршавин подарил Яне украшение с бриллиантом на ее первый день рождения.

Звезда призналась, что тогда футболист не понял, зачем дарить маленькой девочке столько дорогое украшение.

"А затем, что папа должен баловать свою любимую дочку! Чтобы она с пеленок чувствовала, что она у тебя принцесса. Девочка должна вырасти с этим ощущением", – объяснила многодетная мама.

Барановская также добавила, что делать дорогие подарки и уделять много внимания девочкам необходимо для того, чтобы потом их не свел с ума первый встречный парень, просто подаривший цветы, пишет Tele.ru. И, по мнению знаменитости, примером любящего мужчины должен быть в первую очередь отец.

Однако затем Юлия добавила, что для нее самой примером настоящей заботы и восхищения был дедушка, который проводил с юной девочкой много времени, часто дарил ей подарки.

"Поэтому я, к счастью, выросла с правильным ощущением – благодаря дедушке", – подытожила Барановская.

Ранее Андрей Аршавин выдал подробности отношений с Юлией Барановской, назвав семейную жизнь с телеведущей "сплошным скандалом".