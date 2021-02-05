Поклонники высоко оценили стильный образ актрисы

Актриса Анна Кошмал уже давно завоевала любовь публики. Только вот многие зрители помнят ее по роли девочки-подростка в сериале "Сваты", однако артистка уже давно выросла. Сейчас ей уже 26 лет.

Звезда "Сватов" часто радует поклонников свежими снимками. В этот на странице девушки в "Инстаграм" появилось фото, на котором она запечатлена в коротком полупрозрачном платье. Образ Кошмал дополнила молочными босоножками и легкой укладкой. Анна красиво расположилась на большом кресле, закинув ногу на ногу.

"Особенный день. С днем рождения, моя любовь",

– поздравила своего супруга актриса.

В комментариях поклонники расхвалили наряд знаменитости, отметив, что она великолепно выглядит.

"Слишком жарко!", "Поэзия, гармония, женственность и покой", "Вы прекрасны! Спасибо Вам за Ваше творчество!", "Ножки красивые", "Ого!!!", "Богиня", "Анна, вы шикарная", "Просто обворожительная красота", "Женечка выросла", "Восхитительная девушка", – завалили девушку комплиментами.

Не обошлось и без вопросов про новый сезон "Сватов", однако, к сожалению зрителей, отвечать на них Кошмал не стала.

Ранее актер из "Сватов" прояснил слухи вокруг завершения съемок сериала.