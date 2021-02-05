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Актриса Анна Кошмал уже давно завоевала любовь публики. Только вот многие зрители помнят ее по роли девочки-подростка в сериале "Сваты", однако артистка уже давно выросла. Сейчас ей уже 26 лет.
Звезда "Сватов" часто радует поклонников свежими снимками. В этот на странице девушки в "Инстаграм" появилось фото, на котором она запечатлена в коротком полупрозрачном платье. Образ Кошмал дополнила молочными босоножками и легкой укладкой. Анна красиво расположилась на большом кресле, закинув ногу на ногу.
"Особенный день. С днем рождения, моя любовь",
– поздравила своего супруга актриса.
В комментариях поклонники расхвалили наряд знаменитости, отметив, что она великолепно выглядит.
"Слишком жарко!", "Поэзия, гармония, женственность и покой", "Вы прекрасны! Спасибо Вам за Ваше творчество!", "Ножки красивые", "Ого!!!", "Богиня", "Анна, вы шикарная", "Просто обворожительная красота", "Женечка выросла", "Восхитительная девушка", – завалили девушку комплиментами.
Не обошлось и без вопросов про новый сезон "Сватов", однако, к сожалению зрителей, отвечать на них Кошмал не стала.
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