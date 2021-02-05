Российского телеведущего уволили за мат в прямом эфире

Российского телеведущего уволили за мат в прямом эфире
Фото: Marijan Murat/dpa/www.globallookpress.com
Заявление написали и другие работники, готовившие выпуск новостей

Ведущий канала "Тюменское время", который вчера во время вечернего выпуска новостей покрыл своих коллег матом, написал заявление об увольнении по собственному желанию. 

Более того, примеру Никиты Белова последовали и другие люди, причастные к созданию выпуска. Заместитель генерального директора "Сибинформбюро" Роман Мамонтов рассказал, что уволилась вся бригада: режиссер, монтажер и ведущий.  

По его словам, решение об увольнении сотрудники приняли самостоятельно, поскольку понимают, что подобное поведение недопустимо и не соответствует нормам. 

В результате случившегося холдинг не только нарушил несколько требований Роскомнадзора, но и понесла репутационные убытки. Не исключено, что инцидент негативно скажется на отношениях "Сибинформбюро" с партнерами, пишет URA.ru.

Руководство телеканала уже принесло официальные извинения в связи с произошедшим. 

Напомним, что 4 февраля телеведущий Никита Белов нецензурно выругался на своих коллег, поскольку был недоволен качеством написанного на суфлере текста. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Александр С.
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Думается, что как раз наоборот рейтинг подскочит. Кто бы до ЭТОГО слышал про "Тюменское время", а теперь прогремели на всю страну :))
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