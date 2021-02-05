Артист нашел себе другую, пока его жена вынашивала их общего ребенка

Знаменитый участник команды КВН "Утомленные солнцем" Максим Бобков стал фигурантом громкого скандала. Он уже некоторое время ходит по судам, чтобы получить возможность видеться с дочкой Настей. Мама Анастасии решила пролить свет на эту грязную историю.



Татьяна заявила, что Максим специально искажает картину, чтобы прилично выглядеть перед общественностью. Женщина уверена, что истинная причина обращения в судебную инстанцию – это желание отнять у матери 8-летнего ребенка, которого она воспитывала одна.

Татьяна и Максим поженились, когда девушка была беременна. Однако в то время начинающего артиста семья интересовала несильно. Он пошел учиться в ГИТИС, где закрутил роман с однокурсницей.

Для того чтобы беременная супруга не мешала любовным утехам, Бобков отвез ее к матери в Тулу. Там на свет появилась Настя, а новоиспеченный отец больше так и не удосужился приехать.

Теперь же у Максима проснулся отцовский инстинкт, и он пытается добиться внимания дочери. При этом по версии Бобкова, бывшая жена специально настраивает ребенка против него и прячет девочку от родного отца.

В беседе с журналистами издания "Собеседник", Татьяна также озвучила размер алиментов, которые ей выплачивает шоумен – в месяц она получает всего 10 тысяч рублей, так как реальные доходы предприимчивому экс-КВНщику удалось скрыть.

К слову, недавно бывший директор еще одной популярной команды "Уральские пельмени" рассказал, почему КВН теряет популярность.