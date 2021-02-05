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Знаменитый участник команды КВН
"Утомленные солнцем" Максим Бобков стал фигурантом громкого скандала. Он уже
некоторое время ходит по судам, чтобы получить возможность видеться с дочкой
Настей. Мама Анастасии решила пролить свет на эту грязную историю.
Татьяна заявила, что Максим специально искажает картину, чтобы прилично выглядеть перед общественностью. Женщина уверена, что истинная причина обращения в судебную инстанцию – это желание отнять у матери 8-летнего ребенка, которого она воспитывала одна.
Татьяна и Максим поженились, когда девушка была беременна. Однако в то время начинающего артиста семья интересовала несильно. Он пошел учиться в ГИТИС, где закрутил роман с однокурсницей.
Для того чтобы беременная супруга не мешала любовным утехам, Бобков отвез ее к матери в Тулу. Там на свет появилась Настя, а новоиспеченный отец больше так и не удосужился приехать.
Теперь же у Максима проснулся отцовский инстинкт, и он пытается добиться внимания дочери. При этом по версии Бобкова, бывшая жена специально настраивает ребенка против него и прячет девочку от родного отца.
В беседе с журналистами издания "Собеседник", Татьяна также озвучила размер алиментов, которые ей выплачивает шоумен – в месяц она получает всего 10 тысяч рублей, так как реальные доходы предприимчивому экс-КВНщику удалось скрыть.
К слову, недавно бывший директор еще одной популярной команды "Уральские пельмени" рассказал, почему КВН теряет популярность.
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