Актера из "Бригады" нашли мертвым

Актера из "Бригады" нашли мертвым
Фото: pixabay.com
Знакомая обнаружила звезду сериалов на диване в запертой квартире

Скончался актер Виталий Альшанский.  Звезды сериалов не стало на 53-м году жизни. 

Накануне вечером к нему пришла знакомая. Дверь квартиры была заперта. Когда ее вскрыли, увидели мужчину на диване, он не дышал.

Женщина вызвала скорую. Приехавшие медики сказали, что Альшанский мертв.

По рассказу знакомой, актер испытывал проблемы с давлением. Однако за день до смерти  на самочувствие он не жаловался, передает РЕН ТВ.

Альшанский  снимался в фильмах и сериалах. Многие зрители знают его по таким картинам, как  "Бригада", "Полицейский с Рублевки", "Майор Гром", "Доярка из Хацапетовки". Также он был  режиссером "Молодежки".

Полина ДОРОЖКИНА

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