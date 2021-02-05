Жигунов раскрыл причину отказа от "Гардемаринов"

Жигунов раскрыл причину отказа от "Гардемаринов"
Сергей Жигунов. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Известный актер не стал сниматься в третьей части фильма из-за коллеги

Сергей Жигунов наотрез отказался  от "Гардемаринов". О веской причине такого решения рассказал он сам.

Актер не стал сниматься в третьей части популярного фильма из-за коллеги и патнера по площадке. То, что Владимира Шевелькова не пригласили в картину, он считает большим недостатком.

Это "колоссальная потеря для проекта... огромная ошибка", заявил ныне кинорежиссер и продюсер. А также отметил, что, хотя сценарий был написан под его героя, и персонаж был похож на него, он не стал участвовать в проекте без товарища. И все "потом срочно переделывали".  

Сергей признался, что прочитал массу информации по интервью Владимира в студии программы "Судьба человека". И решил поделиться воспоминаниями о хорошем времени совместной работы.

Когда снимались первые "Гардемарины, "мы жили в одном номере" гостиницы, сообщил Жигунов РИА ФАН. И добавил, что Шевельков ему всегда нравился – он "хороший человек".

Кроме того, они дружили. Исполнитель роли Александра Белова считает, что и сейчас у него с сыгравшим Никиту Оленева актером сохранились теплые отношения, хотя они не видятся.

Жигунов и Шевельков, кроме картины "Гардемарины, вперед!" снимались в фильмах "Признать виновным", "Поездка в Висбаден". Не обошлось без них и в приключенческой ленте "Сердца трех", где компанию им  составил третий "гардемарин" – Дмитрий Харатьян.

Ранее  создательница "Гардемаринов" – режиссер Светлана Дружинина отреагировала на резкие высказывания Владимира Шевелькова в ее адрес. Знаменитость сказала, что ей "это не интересно".

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"Образовали банду": актеры "Гардемаринов" рассорились с Дружининой
Светлана Дружинина. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com Кадр из фильма &#34;Виват, гардемарины!&#34;
Кадр из фильма &#34;Виват, гардемарины!&#34; Кадр из фильма &#34;Виват, гардемарины!&#34; Кадр из фильма &#34;Виват, гардемарины!&#34;
Полина ДОРОЖКИНА

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