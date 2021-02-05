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Ограничение на посещение Украины получила российская актриса. Об этом пишет пресс-центр Государственной пограничной службы страны. Однако, кто именно попал под персональные санкции не сообщается.
Актрису не пропустили в страну на контрольно-пропускном пункте в аэропорту "Борисполь". Она приехала в Киев из Стамбула. Как указано в сообщении, россиянка нарушила украинское законодательство, посетив Крымский полуостров во время съемок сериала "Непотопляемая", где она сыграла главную роль. В связи с этим ей запретили посещать страну на три года и попросили покинуть территорию Украины.
Вероятней всего, речь идет о российской актрисе Глафире Тархановой. Съемки кинокартины стартовали в ноябре, сообщают "Вести Крым". Сама актриса информацию не комментировала. В своем "Инстаграме" она написала о 4 перелетах за последнее время и о том, что по независящим от нее обстоятельствам не смогла получить роль в новом проекте.
"Необычные дни... 4 перелёта... Роль досталась не мне... Никто не виноват...так сложилось... Ещё 3 часа – перелёт и я дома...", – сообщила она.
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