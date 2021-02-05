Российскую актрису выгнали из Украины

Российскую актрису выгнали из Украины
Глафира Тарханова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеКрым предложил Украине помочь с дефицитом электроэнергии
Персональные санкции приняли из-за посещения ею Крыма

Ограничение на посещение Украины получила российская актриса. Об этом пишет пресс-центр Государственной пограничной службы страны. Однако, кто именно попал под персональные санкции не сообщается. 

Актрису не пропустили в страну на контрольно-пропускном пункте в аэропорту "Борисполь". Она приехала в Киев из Стамбула. Как указано в сообщении, россиянка нарушила украинское законодательство, посетив Крымский полуостров во время съемок сериала "Непотопляемая", где она сыграла главную роль. В связи с этим ей запретили посещать страну на три года и попросили покинуть территорию Украины. 

Вероятней всего, речь идет о российской актрисе Глафире Тархановой. Съемки кинокартины стартовали в ноябре, сообщают "Вести Крым". Сама актриса информацию не комментировала. В своем "Инстаграме" она написала о 4 перелетах за последнее время и о том, что по независящим от нее обстоятельствам не смогла получить роль в новом проекте.

"Необычные дни... 4 перелёта... Роль досталась не мне... Никто не виноват...так сложилось... Ещё 3 часа – перелёт и я дома...", – сообщила она.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость
Ответить
а что еще кастрюлькам делать? )
1
новости партнеров

Кому выгодна пандемия: комментарий Мишустина

Некоторые страны стараются из всего извлечь свою выгоду

"Нездоровая ситуация": Лавров оценил отношения России и Европы

Дипломат не стал скрываться за деликатными формулировками

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей