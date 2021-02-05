Подготовилась к приходу мужа: Пугачева встретила Галкина в коротких шортах

Подготовилась к приходу мужа: Пугачева встретила Галкина в коротких шортах
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица предстала перед юмористом в игривом виде

Обычно образ Аллы Пугачевой ассоциируется с объемными балахонами. Однако в этот раз артистка удивила общественность, представ в коротких розовых шортах.

Видео появилось в "Инстаграм" на фан-странице, посвященной Примадонне. Съемка велась от лица супруга певицы Максима Галкина. Юморист запечатлел, как звездная жена и дети встречают его с работы.

Сначала Максима встретила дочь Лиза. Девочка специально вышла на улицу, чтобы первой поздороваться с отцом.

"Кто это бежит?" – радостно произнес артист, глядя на наследницу.

Затем Галкин перевел камеру на одно из панорамных окон замка, за которым виднелись Алла Борисовна и сын Гарри. Исполнительница хита "Арлекино" прыгала, изображая радость от приезда супруга.

В глаза сразу же бросается домашний наряд артистки – короткие розовые шорты и белая футболка. В таком образе увидеть Аллу Борисовну удается крайне редко.

После просмотра видео пользователи Сети пришли в настоящий восторг. Они отметили, что семья юмориста и певицы выглядит очень гармоничной.

"Как же на вас приятно смотреть!", "Хорошая семья, надежный тыл", "Как же здорово, когда ждут дома любимые", – прокомментировали подписчики. 

Ранее известный парапсихолог заявила, что после смерти Пугачевой Галкин найдет себе новую избранницу. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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