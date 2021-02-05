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Юлия Барановская рассказала, как некоторое время назад она обратилась за советом к бывшему мужу Андрею Аршавину, но получила отказ. Вопрос касался выбора футбольной академии для их общего сына Арсения.
Недавно мальчика приняли в Футбольную академию московского клуба "Спартак". Когда Аршавина спросили, почему наследник не пошел по его стопам и не поступил в аналогичное учреждение в "Зените", тот ответил – он был бы не против, но для этого нужно, чтобы сын жил с ним в Санкт-Петербурге. Однако Барановская якобы не дала свое согласие на переезд Арсения.
Узнав об ответе Андрея, Юлия поспешила опровергнуть его слова. Телеведущая заявила, что она не получала подобного предложения от экс-супруга. Кроме того, когда Барановская попросила футболиста посоветовать хорошую спортивную школу для наследника, тот отмахнулся от нее, передает портал Tele.ru.
"Я обращалась за советом, в какую футбольную школу лучше отдать ребенка. На что получила ответ: "Занимайся этим сама. Я участвовать не буду", – вспомнила звезда передачи "Мужское/Женское".
В конечном итоге с выбором академии Арсению помог не родной отец, а друзья матери.
Ранее стало известно, что Барановская потребовала от Аршавина бриллианты для дочери.
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