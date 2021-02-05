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В эфире программы "Судьба человека" Святослав Ещенко вспомнил о том, как Евгений Петросян вытащил его из депрессии. Черная полоса в жизни юмориста началась после того, как он остался совсем один – от него ушла жена и скончался отец.
Ещенко и его супруга Ирина прожили вместе 20 лет. Женщина подарила Святославу сына Нарада. Однако со временем союз дал трещину, и в 2018 году супруги развелись.
Спустя некоторое время Святослав похоронил своего отца. Это окончательно подкосило артиста. Он впал в состояние глубокой депрессии. Казалось, выхода из этой ситуации не было, но на помощь пришел Петросян. Он поддержал коллегу, переживающего личную трагедию.
Евгений Ваганович посоветовал Ещенко с головой уйти в работу. Телеведущий заверил – это поможет отвлечься и прийти в себя. Юморист знал, о чем говорит, ведь в тот период он сам разводился с супругой Еленой Степаненко.
Благодаря поддержке Петросяна Святослав смог окончательно оправиться. В беседе с Борисом Корчевниковым артист заявил, что готов к новым отношениям. Однако пока он не встретил ту единственную, которая будет соответствовать его требованиям.
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