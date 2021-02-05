После развода с женой Петросян спас от одиночества коллегу

После развода с женой Петросян спас от одиночества коллегу
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юморист поделился своим жизненным опытом

В эфире программы "Судьба человека" Святослав Ещенко вспомнил о том, как Евгений Петросян вытащил его из депрессии. Черная полоса в жизни юмориста началась после того, как он остался совсем один – от него ушла жена и скончался отец.

Ещенко и его супруга Ирина прожили вместе 20 лет. Женщина подарила Святославу сына Нарада. Однако со временем союз дал трещину, и в 2018 году супруги развелись.

Спустя некоторое время Святослав похоронил своего отца. Это окончательно подкосило артиста. Он впал в состояние глубокой депрессии. Казалось, выхода из этой ситуации не было, но на помощь пришел Петросян. Он поддержал коллегу, переживающего личную трагедию.

Евгений Ваганович посоветовал Ещенко с головой уйти в работу. Телеведущий заверил – это поможет отвлечься и прийти в себя. Юморист знал, о чем говорит, ведь в тот период он сам разводился с супругой Еленой Степаненко.

Благодаря поддержке Петросяна Святослав смог окончательно оправиться. В беседе с Борисом Корчевниковым артист заявил, что готов к новым отношениям. Однако пока он не встретил ту единственную, которая будет соответствовать его требованиям.

Ранее появилась информация, что звезде "Кривого зеркала" потребовалась помощь медиков. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость
Ответить
придурковатое выражение "подарила ему сына" Все дети на Земле рождаются по желаюню женщин и рождаются не для кого то , а исключительно для женщин. Все 100% без исключения, скоро их уже на планете бедет 10 миллиардов.
Выражение "родила( подарила) тебе ребенка", это жесткая манипуляция мужчиной. Ситуация полностью противоположная, для женщины репродукция это задача номер 1 ее жизни. Если женщина лишилась такой возможности это для женщины самая страшная трагендия жизни. Поэтому правильно будет написать это он ей подарил ребенка.
Глупо, что такие простые вещи многим непонятны
1
новости партнеров
По теме

Кому выгодна пандемия: комментарий Мишустина

Некоторые страны стараются из всего извлечь свою выгоду

Никаких новых санкций: Боррель рассказал о реакции ЕС на ситуацию с Навальным

Возможные рестрикции не вызвали волнения в Москве, но выводы сделаны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей