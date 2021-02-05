Куда тайно увезли Ефремова из колонии: названо новое место

Куда тайно увезли Ефремова из колонии: названо новое место
Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
По слухам, актера собираются отправить в Москву

Михаила Ефремова направили отбывать наказание в белгородскую колонию "Алексеевка", где артист и провел последние месяцы. Однако сегодня выяснилось, что актер пропал из исправительного учреждения. Об этом журналистам рассказал знакомый заключенного.

По словам источника, они с Ефремовым регулярно общались, но на последнее письмо пришел ответ из ФСИН о том, что оно не было вручено, так как "адресат убыл в другое учреждение". Знакомый рассказал, что актер недавно перенес простуду, но в целом чувствовал себя хорошо: после отбоя вместе с отрядом смотрел сериал со своим участием. "Московский комсомолец" не исключает, что Ефремов по-прежнему в колонии, а с письмом произошел технический сбой.

"Насколько я знаю, он все еще в прежней колонии",

– прокомментировал ситуацию адвокат актера Роман Филиппов. По его словам, он ничего не слышал о перевозке Ефремова в другое учреждение, пишет РИА "Новости".

А вот адвокат Петр Хархорин говорит обратное. Правозащитник подтвердил, что актера этапировали, но причину и новое место раскрывать отказался, пишет телеграм-канал Life Shot.

По данным источника Life Shot, Ефремова перевезли в СИЗО-3 в Белгороде, а этой ночью его отправят в Москву.

Ранее Михаил Ефремов попросил признать недействительным свой договор о сотрудничестве с адвокатом Андреем Алешкиным.

Карина СИРАЗОВА

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