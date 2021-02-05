Знакомая рассказала о последнем разговоре с актером "Бригады"

Знакомая рассказала о последнем разговоре с актером "Бригады"
Виталий Альшанский. Кадр из сериала "Мент в законе-2" (2010)
Актер никогда не жаловался на здоровье

Подруга Виталия Альшанского Ольга Сидорова прокомментировала новость о смерти актера. По словам артистки, трагедия произошла из-за сбоя в работе сердца.

Однако Сидорова акцентировала внимание на том, что ранее Виталий никогда не говорил о проблемах со здоровьем. Кроме того, не было никаких предпосылок к развитию хронических заболеваний.

"Вы знаете, пока нет никакой точной версии. Но говорят, что сердце, сердечная недостаточность", – заявила Ольга.

Она не упустила возможности помянуть друга добрым словом. Актриса отметила, что Виталий был замечательным человеком с доброй душой. Звезда "Бригады" всегда был готов протянуть руку помощи, передает "Пятый канал".

Сидорова добавила, что в последние месяцы она чуть ли не ежедневно общалась с Альшанским. Ничего подозрительного в его поведении и состоянии артистка не заметила.

Напомним, сегодня, 5 февраля, стало известно о кончине Виталия Альшанского. Сообщается, что бездыханное тело актера, лежащее в его квартире, нашла знакомая. Приехавшие на место медики сразу же констатировали смерть.

Артист снимался в таких сериалах, как "Бригада", "Кухня", "Полицейский с Рублевки", "Пока цветет папоротник" и других. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Внешний вид "лысеющего" Макрона рассмешил французов

Внезапная смена имиджа отвлекла народ от важного заявления

Россия выслала трех европейских дипломатов

Их заметили на несогласованных акциях в Москве и Петербурге

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей