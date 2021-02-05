Актер никогда не жаловался на здоровье

Подруга Виталия Альшанского Ольга Сидорова прокомментировала новость о смерти актера. По словам артистки, трагедия произошла из-за сбоя в работе сердца.

Однако Сидорова акцентировала внимание на том, что ранее Виталий никогда не говорил о проблемах со здоровьем. Кроме того, не было никаких предпосылок к развитию хронических заболеваний.

"Вы знаете, пока нет никакой точной версии. Но говорят, что сердце, сердечная недостаточность", – заявила Ольга.

Она не упустила возможности помянуть друга добрым словом. Актриса отметила, что Виталий был замечательным человеком с доброй душой. Звезда "Бригады" всегда был готов протянуть руку помощи, передает "Пятый канал".

Сидорова добавила, что в последние месяцы она чуть ли не ежедневно общалась с Альшанским. Ничего подозрительного в его поведении и состоянии артистка не заметила.

Напомним, сегодня, 5 февраля, стало известно о кончине Виталия Альшанского. Сообщается, что бездыханное тело актера, лежащее в его квартире, нашла знакомая. Приехавшие на место медики сразу же констатировали смерть.

Артист снимался в таких сериалах, как "Бригада", "Кухня", "Полицейский с Рублевки", "Пока цветет папоротник" и других.