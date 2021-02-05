Мужчина предупреждал актера, что все может плохо кончиться

Друг покойного Виталия Альшанского Дмитрий Дунаев рассказал о том, что за некоторое время до своей смерти актер прибегнул к опасной процедуре омоложения. Ему сделали инъекцию стволовых клеток через позвоночник.

После этого у Альшанского начались сильные боли в области спины. Артисту было тяжело ходить, поэтому он носил специальный фиксирующий корсет.

По словам Дунаева, именно Виталий поделился с ним личным секретом.

"Хотел быть вечно молодым", – объяснил композитор.

Он говорил звезде "Бригады" об опасности подобной процедуры, однако это не насторожило Альшанского, передает "Пятый канал".

"Я его предупреждал, что очень многие коллеги ушли именно по этой причине, из-за стволовых клеток", – высказался друг покойного.

Также Дунаев опроверг версию о том, что смерть артиста была вызвана злоупотреблением алкоголем. Композитор отметил – Виталий не имел пристрастия к горячительным напиткам.

Трагическая новость о кончине Альшанского пришла сегодня, 5 февраля. Артисту было 52 года. По некоторым данным, смерть Виталия могла наступить в результате проблем с сердцем.