Рэпер поделился с поклонниками странной видеозаписью

В конце января стало известно о расставании Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Певица заявила, что экс-возлюбленный поднимал на нее руку и ходил налево. Некоторое время рэпер никак не комментировал новость о разрыве, однако потом начал публиковать странный контент в соцсетях.

Недавно Манукян выложил видео в разделе "сторис", в котором общественность уловила скрытое оскорбление, адресованное Бузовой.

На записи Давид снимает себя, при этом используя один из фильтров, превращающий смотрящего в камеру в нечистоплотного человека с выбитыми зубами. Но главный интерес представляет звучащий за кадром голос.

"За несколько лет Ольга превратилась из роковой красотки в грязную голодную бомжиху и вместо мужчин окружила себя кошками и собаками", - произнес кто-то.

Упоминание имени Ольга сразу же навело подписчиков на мысль, что таким образом Манукян издевается над исполнительницей хита "Мало половин", передает Popcake.

Спустя некоторое время рэпер удалил публикацию. По всей видимости, на него накинулась армия поклонников Бузовой.

Ранее появилась информация, что Ольга Бузова может стать инвалидом. Певица с самого детства страдает от плохого зрения.