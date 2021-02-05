Отравили: мать не может смириться с кончиной Шаляпина

Отравили: мать не может смириться с кончиной Шаляпина
Фото: pixabay.com
Женщина выдвинула новую версию смерти сына

В эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" мать Александра Шаляпина предположила, что звезду Stand Up Show убили. Родительница комика не верит, что он добровольно ушел из жизни.

Напомним, о смерти Шаляпина стало известно 25 января. Артиста нашли мертвым в собственном доме. По предварительной версии, Александр самостоятельно свел счеты с жизнью после долгой борьбы с депрессией. Его похоронили на Троекуровском кладбище.

"Мы сейчас говорим о его депрессии, а потом может выясниться совершенно другой результат. А вдруг его отравили?" – высказалась родительница покойного.

Она отметила, что кровь комика взяли на химический анализ. Результаты экспертизы будут известны только в конце февраля.

Женщина не стала делиться своей версией, кто может быть причастен к смерти юмориста, однако у нее есть определенные догадки.

Ранее друг Шаляпина, актер Игорь Стам, вспомнил о пророчестве, которое некоторое время назад появилось в прозе покойного артиста. Оказывается, он предчувствовал свой уход.

Анастасия ГОРЮНОВА

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