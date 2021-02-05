Супругов очень расстроило случившееся

Валерия и Иосиф Пригожин воспитали шестерых детей, но общему ребенку звезд было не суждено появиться на свет. Трагической историей поделилась певица.

Исполнительница хита "Часики" потеряла ребенка на раннем сроке беременности. По ее словам, она уже успела представить себе жизнь с малышом и едва ли не начала покупать одежду. Мальчика Валерия хотела назвать Егором.

В трудную минуту певицу поддерживал супруг. По словам звезды, Пригожин в первую очередь беспокоился о ее здоровье, хотя тоже очень переживал из-за случившегося.

"Потерю общего ребенка мы вынесли вместе, – рассказала Валерия изданию "7 дней". – Я очень переживала, и Йося страшно расстроился".

При этом прибегать к услугам современной медицины или суррогатной матери звезда не хочет. "Гоголь-моголь", как она выразилась, делать не собирается. Все должно идти своим чередом.

Месяц назад у Валерии родилась внучка. Фото малышки опубликовала невестка певицы.