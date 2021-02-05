Певица выложила свежее видео с дочкой в Сети

Кристина Орбакайте часто делится с поклонниками фотографиями и видео из семейного архива. Так, накануне на инстаграм-странице певицы появилась публикация с участием 8-летней дочери Клавдии.

На записи наследница артистки произносит слова из популярной детской игры "Море волнуется раз". Клавдия вместе со звездной матерью и отцом – бизнесменом Михаилом Земцовым, идет по пляжу Майями под шум волн.

Видео Орбакайте сопроводила хэштегом "С любовью в душе".

Пользователи Сети обратили внимание на поразительное сходство матери и дочери. Клавдию назвали мини-копией исполнительницы хита "Губки бантиком".

"Я сначала подумала, что это Кристина маленькая...", "Похожа очень на маму Кристину. Особенно когда она играла в фильме "Чучело", "Красотка! Вся в маму!", "Вылитая мама", – прокомментировали поклонники.

Напомним, помимо дочери, у Орбакайте есть также двое сыновей. Старший, Никита, появился в браке певицы с композитором Владимиром Пресняковым. Младший, Дени – сын бизнесмена Руслана Байсарова.

Ранее стало известно о том, как живет тайный брат Кристины Орбакайте.