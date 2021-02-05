"Покайся": Соловьев публично унизил Гордона за поддержку решений Зеленского

"Покайся": Соловьев публично унизил Гордона за поддержку решений Зеленского
Владимир Соловьев. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Телеведущий обвинил коллегу в работе на деньги "страны-агрессора"

Владимир Соловьев жестко отреагировал на слова Дмитрия Гордона, поддержавшего блокировку украинских телеканалов. Российский ведущий упрекнул коллегу в лицемерии и даже перешел на оскорбления.

Дмитрий Гордон похвалил Владимира Зеленского, запретившего трем каналам выходить в телеэфиры. "Вчера я выпил за его здоровье водки, когда узнал об этом. Даже не закусывая", – сказал украинский телеведущий в студии "Украины 24".

Этот фрагмент показали в программе "Вечера с Владимиром Соловьевым". Ведущий пришел в бешенство от слов Гордона, припомнив ему, что он сам работал на заблокированных каналах, а значит – получал деньги от "страны-агрессора". Вышедший из себя журналист назвал Гордона скотинякой и призвал его вернуть "российские" деньги:

"Покайся, отрасти волосы и уйди в монахи. Религию выбери себе сам, не уверен, что какая-то тебя примет".

Напомним, что каналы "112", ZIK и NewsOne заблокировали за насаждение российской идеологии украинцам.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Внешний вид "лысеющего" Макрона рассмешил французов

Внезапная смена имиджа отвлекла народ от важного заявления

Россия выслала трех европейских дипломатов

Их заметили на несогласованных акциях в Москве и Петербурге

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей