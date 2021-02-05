Телеведущий обвинил коллегу в работе на деньги "страны-агрессора"

Владимир Соловьев жестко отреагировал на слова Дмитрия Гордона, поддержавшего блокировку украинских телеканалов. Российский ведущий упрекнул коллегу в лицемерии и даже перешел на оскорбления.

Дмитрий Гордон похвалил Владимира Зеленского, запретившего трем каналам выходить в телеэфиры. "Вчера я выпил за его здоровье водки, когда узнал об этом. Даже не закусывая", – сказал украинский телеведущий в студии "Украины 24".

Этот фрагмент показали в программе "Вечера с Владимиром Соловьевым". Ведущий пришел в бешенство от слов Гордона, припомнив ему, что он сам работал на заблокированных каналах, а значит – получал деньги от "страны-агрессора". Вышедший из себя журналист назвал Гордона скотинякой и призвал его вернуть "российские" деньги:

"Покайся, отрасти волосы и уйди в монахи. Религию выбери себе сам, не уверен, что какая-то тебя примет".

Напомним, что каналы "112", ZIK и NewsOne заблокировали за насаждение российской идеологии украинцам.