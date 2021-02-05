Последние слова Шевчука перед смертью назвали пророчеством

Последние слова Шевчука перед смертью назвали пророчеством
Фото: pixabay.com
Стилист призвал не забывать о человечности

25 января стало известно о смерти звездного стилиста Александра Шевчука. За 9 дней до трагедии на инстаграм-странице мужчины появилась публикация, которую впоследствии сочли напутствием всем живым.

Никто тогда даже не подозревал, что фотография станет последней для стилиста. На снимке Александр предстал в черной кепке и модных солнечных очках. Его лицо обращено к камере, а на губах играет легкая улыбка.

Кадр Шевчук сопроводил текстом с глубоким смыслом. Мужчина задался вопросом – что готовит завтрашний день? Существуют различные варианты, причем они могут быть как хорошими, так и плохими. Но в любом случае человек должен оставаться человеком.

"Высшее существо под названием ЧЕЛОВЕК никогда и ни при каких обстоятельствах не должно потерять свое человеческое лицо!!!" – подчеркнул Александр.

Пользователи Сети отметили, что слова стилиста оказались в некотором смысле пророческими.

"Что принесет нам завтрашний день? Радость, горе, разочарование... будто знал", – написала одна из подписчиц.

Ранее появилась информация, что при жизни Александр часто обижался на Филиппа Киркорова, для которого он создавал образы. Выяснилось, что король российской эстрады периодически забывал поздравить коллегу с днем рождения. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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