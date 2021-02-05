СМИ раскрыли источники прибыли девушки

Дочь покойного артиста Алексея Баталова Мария больше не является индивидуальным предпринимателем. Статус женщины ликвидировали как недействующий.

Баталова зарегистрировала ИП несколько лет назад с целью сдачи оставшейся после смерти актера недвижимости в аренду. Но спустя некоторое время Мария перестала присылать отчеты о своей деятельности. В конечном итоге наследницу звезды кинокартины "Москва слезам не верит" окончательно лишили данного статуса, передает РИА ФАН.

Сообщается, что этот источник прибыли для женщины не являлся основным. По имеющимся данным, в месяц она получает более 200 тысяч рублей. В данную сумму входят пособие по инвалидности, выплаты за членство в Союзе писателей и кинематографистов, а также деньги за упоминание имени отца и показ фильмов с его участием.

Кстати, деньги получала и вдова Баталова. Это – пенсионные отчисления, деньги от Союза кинематографистов и финансовая помощь от Никиты Михалкова. Таким образом, напрашивается вывод – слова Гитаны Леонтенко об их бедственном положении являлись несколько преувеличенными.

Ранее стало известно о том, что из-за скандала с наследством дочь Алексея Баталова потеряла более миллиона рублей.