Дочь Баталова зарабатывает на фамилии отца огромные деньги

Дочь Баталова зарабатывает на фамилии отца огромные деньги
Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
СМИ раскрыли источники прибыли девушки

Дочь покойного артиста Алексея Баталова Мария больше не является индивидуальным предпринимателем. Статус женщины ликвидировали как недействующий.

Баталова зарегистрировала ИП несколько лет назад с целью сдачи оставшейся после смерти актера недвижимости в аренду. Но спустя некоторое время Мария перестала присылать отчеты о своей деятельности. В конечном итоге наследницу звезды кинокартины "Москва слезам не верит" окончательно лишили данного статуса, передает РИА ФАН.

Сообщается, что этот источник прибыли для женщины не являлся основным. По имеющимся данным, в месяц она получает более 200 тысяч рублей. В данную сумму входят пособие по инвалидности, выплаты за членство в Союзе писателей и кинематографистов, а также деньги за упоминание имени отца и показ фильмов с его участием.

Кстати, деньги получала и вдова Баталова. Это – пенсионные отчисления, деньги от Союза кинематографистов и финансовая помощь от Никиты Михалкова. Таким образом, напрашивается вывод – слова Гитаны Леонтенко об их бедственном положении являлись несколько преувеличенными. 

Ранее стало известно о том, что из-за скандала с наследством дочь Алексея Баталова потеряла более миллиона рублей.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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