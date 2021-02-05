Молодому певецу самому нужен наставник, считает композитор

На следующей неделе состоится премьера нового сезона шоу "Голос. Дети". К Басте и Светлане Лободе, которые ранее уже выступали в качестве наставников проекта, присоединился Егор Крид. Однако Максим Фадеев, также сидевший в кресле члена жюри в предыдущих сезонах, эту идею хорошей не считает.

Композитор сперва удивился, что наставником сделали Крида. Продюсер обратил внимание, что у молодого певца нет ни музыкального, ни педагогического образования. Фадеев возмутился, что в кресло наставника сажают людей, которые ничего не могут дать детям.

"То, что он ничему не научит детей, – это факт, – поделился своим мнением Фадеев в разговоре с "Собеседником". – Мне кажется, Крид – еще молодой мальчик, которому самому нужен наставник".

Восьмой сезон детского конкурса еще не вышел, а Крид уже угодил в скандал. Недавно исполнитель хита "Ты не смогла простить" опубликовал фото из судейского кресла с непристойным жестом.