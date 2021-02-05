Умер актер из сериала "Поющие в терновнике"

Кинозвезде был 91 год

Ушел из жизни Кристофер Пламмер. Смерть настигла актера в его доме в штате Коннектикут.

Трагическую новость подтвердила супруга кинозвезды Элейн Тейлор, с которой он состоял в браке более 50 лет, передает портал Deadline.

Сообщается, что Пламмера не стало на 92-м году жизни.

Напомним, актер сыграл в таких кинокартинах, как "Звуки музыки", "Поющие в терновнике", "Игры разума", "Сокровище нации", "Дом у озера" и других.

За роль в фильме "Начинающие" Пламмер получил сразу несколько почетных наград, среди которых – статуэтки "Оскар" и "Золотой глобус". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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