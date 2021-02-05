Певица не перестает восхищать поклонников

Анна Седокова давно славится своей любовью к смелым снимкам, подчеркивающим все прелести ее фигуры. Сегодня горячий архив певицы пополнился новой фотографией.

Анна предстала перед поклонниками в обтягивающем платье молочного цвета. Наряд оказался настолько облегающим, что пышная грудь артистки едва вместилась в него.

Образ Седокова дополнила модными украшениями, а также макияжем в сдержанном стиле.

"Когда ты задаешь мне вопросы, ты задаешь их себе", – написала певица.

Несколько подписчиков звезды успели оставить свои восторженные отзывы перед тем, как она ограничила доступ к комментированию.

"Как же можно быть такой красивой", – отметила одна из пользовательниц "Инстаграм".

Напомним, Седокова состоит в браке с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. В сентябре 2020 года возлюбленные сыграли свадьбу.

У Анны есть трое детей от предыдущих браков. Первая дочь, Алина, родилась от белорусского футболиста Валентина Белькевича. Вторую дочь, Монику, артистка подарила бизнесмену Максиму Чернявскому. Сын Гектор появился на свет от предпринимателя Артема Комарова.

Ранее стало известно, что Седокова вышла из себя из-за нападок на одну из наследниц.