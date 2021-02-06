Певец не может поверить в случившееся

На своей инстаграм-странице Ярослав Сумишевский сообщил трагическую новость. Супруга певца Наталья, с которой они в конце января попали в страшное ДТП, скончалась.

На темном фоне Сумишевский написал разрывающие сердце слова.

"Наташеньки больше нет с нами. Ее сердце остановилось…" - передал убитый горем артист.

Поклонники и коллеги Ярослава выразили свои искренние соболезнования в связи с кончиной Натальи.

"О Боже!!! Светлая память Наташеньке. Ярослав, держись!" – прокомментировала известная певица Катя Лель.

Пользователи Сети пожелали Сумишевскому сил и мужества, чтобы пережить трагедию и двигаться дальше. Ведь у артиста остался маленький сын по имени Мирослав.

Напомним, авария произошла 29 января в Красноярском крае. За рулем автомобиля, на котором ехали Ярослав и Наталья, находился глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Мужчина погиб практически сразу.

30 января в личном микроблоге Сумишевский сообщил, что его супруга впала в кому. Однако певец до последнего надеялся на то, что жена выкарабкается. Артист даже прибегнул к помощи общественности – он попросил поклонников молиться за избранницу.