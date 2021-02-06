Беглянка вернулась из-за жилплощади

Вот уже несколько дней в СМИ не устают обсуждать неожиданное возвращение оперной певицы Марии Максаковой в Россию. Напомним, несколько лет назад она сбежала на Украину вместе с супругом Денисом Вороненковым, который впоследствии погиб. Сама Максакова особо не скрывается – охотно ходит по ток-шоу и дает интервью. Оперная дива уже успела побывать у Бориса Корчевникова и в студии "Пусть говорят". Однако большой поддержки в России не получила. Мать не хочет ее видеть, критикуют и бывшие соотечественники. Очередной эфир Максаковой посвятили авторы программы "60 минут". В выпуске назвали настоящую причину возвращения певицы в Россию.

В передаче сообщили, что Мария приехала обратно из-за возникших с недвижимостью проблем. Звезда намерена участвовать в судебных разбирательствах относительно ее квартиры в столице.

Ранее Анатолий Вассерман оценил вероятность возвращения Максаковой на Украину. Эрудит считает, что лучший вариант для певицы – остаться в России.