Почему Пенкин не общается с Долиной – кто встал между звездами

Почему Пенкин не общается с Долиной – кто встал между звездами
Сергей Пенкин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Певец назвал имя в беседе с журналистами

10 февраля Сергей Пенкин отметит юбилей – ему исполнится 60 лет. В преддверии знаменательного события он пообщался со СМИ. Журналисты вспомнили, как недавно на шоу "Один в один" он заявил, что его коллега Лариса Долина перешла в статус бывшей подруги. Пенкин рассказал, кто помешал их общению.

По словам певца, раньше, когда Долина была замужем за Виктором Митязовым, они все прекрасно ладили и общались. Связь со старыми приятелями оборвалась, когда звезда связала себя семейными узами с Ильей Спицыным. При этом Пенкин подчеркнул, что не жалеет о том, что дружба вот так прекратилась. Он отметил, что такое положение дел "показывает сущность человека".

В интервью "Собеседнику" Сергей признался, что расставаться с друзьями, конечно, тяжело. Но с годами приходит мудрость и человек уже может отличить, кто ему льстит и лжет, а кто действительно относится по-доброму. Пенкин также добавил, что сам всегда говорит людям правду – и за это его многие и не любят.

Ранее Пенкина позвали на шоу "Маска" в качестве участника. Певца это предложение обидело – он заявил, что его дело – сидеть в жюри.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Внешний вид "лысеющего" Макрона рассмешил французов

Внезапная смена имиджа отвлекла народ от важного заявления

Россия выслала трех европейских дипломатов

Их заметили на несогласованных акциях в Москве и Петербурге

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей