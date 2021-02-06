Певец назвал имя в беседе с журналистами

10 февраля Сергей Пенкин отметит юбилей – ему исполнится 60 лет. В преддверии знаменательного события он пообщался со СМИ. Журналисты вспомнили, как недавно на шоу "Один в один" он заявил, что его коллега Лариса Долина перешла в статус бывшей подруги. Пенкин рассказал, кто помешал их общению.



По словам певца, раньше, когда Долина была замужем за Виктором Митязовым, они все прекрасно ладили и общались. Связь со старыми приятелями оборвалась, когда звезда связала себя семейными узами с Ильей Спицыным. При этом Пенкин подчеркнул, что не жалеет о том, что дружба вот так прекратилась. Он отметил, что такое положение дел "показывает сущность человека".

В интервью "Собеседнику" Сергей признался, что расставаться с друзьями, конечно, тяжело. Но с годами приходит мудрость и человек уже может отличить, кто ему льстит и лжет, а кто действительно относится по-доброму. Пенкин также добавил, что сам всегда говорит людям правду – и за это его многие и не любят.

Ранее Пенкина позвали на шоу "Маска" в качестве участника. Певца это предложение обидело – он заявил, что его дело – сидеть в жюри.