Фанаты надеются, что актер появится в новых сериях

В конце января состоялась премьера пятого сезона сериала "Ивановы-Ивановы". Одну из главных ролей сыграл известный актер Сергей Бурунов. Однако в первых сериях артист исчез с экранов, чем расстроил поклонников кинокартины.

По задумке сценаристов, Бурунов, которому досталась роль Антона Иванова, уехал с фермы в город. Якобы у героя нашлись там неотложные дела. Но главным образом отъезд мужчины связан с его желанием избежать тюремного наказания.

После этого Сергей больше не появлялся на телеэкранах. Фанаты сериала забили тревогу – неужели харизматичный актер не вернется в кадр?

В официальном инстаграм-аккаунте Ивановы-Ивановы пользователи Сети выразили свое недовольство в связи с пропажей Бурунова.

"Этот сезон как-то не очень – и Бурунова нет, и юмор не тот", – прокомментировал расстроенный подписчик.

Однако есть надежда, что звезда "Полицейского с Рублевки" все-таки вернется в сериал – на радость многочисленным поклонникам.

Ранее появилась информация, что Сергей Бурунов оказался в "психушке". Об этом рассказал коллега артиста Александр Петров.