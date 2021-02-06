Курс рубля
- Доллар по 25 рублей: дорожающая нефть вернет рынок валют на докризисный уровень
- Доллар перевалил за 76 рублей
- Рубль подорожает к марту - прогноз
В конце января состоялась премьера пятого сезона сериала "Ивановы-Ивановы". Одну из главных ролей сыграл известный актер Сергей Бурунов. Однако в первых сериях артист исчез с экранов, чем расстроил поклонников кинокартины.
По задумке сценаристов, Бурунов, которому досталась роль Антона Иванова, уехал с фермы в город. Якобы у героя нашлись там неотложные дела. Но главным образом отъезд мужчины связан с его желанием избежать тюремного наказания.
После этого Сергей больше не появлялся на телеэкранах. Фанаты сериала забили тревогу – неужели харизматичный актер не вернется в кадр?
В официальном инстаграм-аккаунте Ивановы-Ивановы пользователи Сети выразили свое недовольство в связи с пропажей Бурунова.
"Этот сезон как-то не очень – и Бурунова нет, и юмор не тот", – прокомментировал расстроенный подписчик.
Однако есть надежда, что звезда "Полицейского с Рублевки" все-таки вернется в сериал – на радость многочисленным поклонникам.
Ранее появилась информация, что Сергей Бурунов оказался в "психушке". Об этом рассказал коллега артиста Александр Петров.
Внезапная смена имиджа отвлекла народ от важного заявления
Их заметили на несогласованных акциях в Москве и Петербурге