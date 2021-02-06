Не все представители российского шоу-бизнеса получают огромные деньги

Когда речь заходит о какой-то известной личности, многие представляют себе такую картину – этот человек буквально купается в деньгах. Однако, как бы удивительно это не звучало, не все звезды работают за огромные гонорары.

Кристина Асмус

Кристина Асмус служит в театре имени Ермоловой. За свою работу бывшая жена Гарика Харламова получает чуть меньше 22 тысяч рублей. Но знаменитость не жалуется, ведь она является одной из самых востребованных актрис на сегодняшний день. Только за 2020 год вышло пять кинокартин с ее участием – "Беезумие", "Герой по вызову", "Escape", "Булки" и "Китобой".

Кирилл Нагиев

Кирилл Нагиев – сын телеведущего Дмитрия Нагиева. Однако наличие знаменитого отца не гарантирует ему высокого заработка. Актер работает в театре имени Ленсовета всего за 20 тысяч рублей. Артист признается, что деньги для него – это не самое важное. На первом месте всегда стоит любимая работа.

Михаил Боярский

После ухода на пенсию известный мушкетер стал получать около 20 тысяч рублей. В какой-то момент Боярский понял, что прожить на такие деньги практически нереально, поэтому он с головой ушел в работу. Михаил Сергеевич появляется на корпоративах, а также иногда дает концерты, передает "7 дней".

Иван Краско

С 1965 года Иван Иванович служит в театре имени Комиссаржевской. Заработок актера составляет 40 тысяч рублей. Поскольку в силу преклонного возраста у звезды нет дополнительного источника дохода, Краско не может позволить себе жить на широкую ногу.