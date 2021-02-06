Знаменитость боролась с раком более 10 лет

Близкий друг Веры Глаголевой, режиссер Аким Салбиев, рассказал о нелегкой судьбе покойной актрисы. Мужчина заявил – измена любимого мужа негативно сказалась на здоровье артистки, усугубив ее болезнь.

Вера Витальевна страдала от рака желудка. Более 10 лет актриса сражалась с недугом, о котором знали только самые близкие.

"Жизнь этой маленькой хрупкой женщины была далеко не сахарной. Вера была слишком умна и совершенна, чтобы пиариться за счет чего-то или кого-то", – высказался Салбиев.

Когда Глаголева состояла в браке с бизнесменом Кириллом Шубским, она столкнулась с сильным потрясением. Как-то раз артистка узнала, что избранник изменил ей со Светланой Хоркиной. Об этом гимнастка впоследствии рассказала в своей книге, передает "Экспресс Газета".

По мнению друга актрисы, именно неверность супруга спровоцировала быстрое развитие болезни. Ведь на фоне постоянных переживаний даже самый здоровый человек рано или поздно начнет загибаться.

В конечном итоге недуг оказался сильнее. В 2017 году Веры Витальевны не стало. Она скончалась на 62-м году жизни. У актрисы осталось трое дочерей – Анна и Мария от первого брака с режиссером Родионом Нахапетовым, а также Анастасия от второго брака.

Ранее младшая наследница Глаголевой показала редкое фото молодых родителей.