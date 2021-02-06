Названо условие для отмены приговора Ефремову

Все зависит от того, признают ли вину бывшего адвоката актера

Михаила Ефремова, отбывающего наказание за участие в смертельном ДТП, привезли в Москву. В столице актер встретится со своими лжесвидетелями и бывшим адвокатом Эльманом Пашаевым.

Напомним, Андрей Гаев, Александр Кобец и Теван Бадасян заявили о том, что в день трагедии за рулем находился не Михаил Олегович. Им грозит наказание за распространение ложной информации – до трех месяцев ареста.

Существует версия, что лжесвидетелей нанял именно Эльман Пашаев, чтобы сбить следствие с толку. Если удастся доказать, что экс-адвокат давал деньги обвиняемым, то его самого ждет реальный срок.

Вполне вероятно, что Ефремов может признать следующий факт – защитник склонил его к подкупу свидетелей, получив на эту "миссию" определенную сумму денег от актера. Если выяснится, что не вся сумма дошла до Гаева, Кобца и Бадасяна, то Пашаева привлекут по статье "Мошенничество", передает "Комсомольская Правда".

Подобный вариант крайне выгоден Ефремову. Ведь если вину экс-адвоката докажут, то нынешние защитники Михаила Олеговича могут заявить – его право на защиту нарушили.

"А это уже основание для отмены приговора и пересмотра дела", – сообщил близкий к делу источник.

Ранее стало известно о пропаже Ефремова из белгородской колонии, где он отбывает наказание.