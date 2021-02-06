Внучатая племянница режиссера опровергла информацию, что жилье отойдет столичным властям

Шикарные апартаменты Романа Виктюка, оставшиеся после его смерти, достанутся сестрам режиссера – Кристине и Дануте. На данный момент женщины живут во Львове.

Речь идет о двухкомнатной квартире, расположенной в самом центре Москвы. Примерная стоимость жилища составляет более 20 миллионов рублей.

Некоторое время назад появилась информация, что апартаменты покойного Виктюка отойдут властям столицы. Якобы Роман Григорьевич не приватизировал недвижимость, доставшуюся ему по распоряжению бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Однако данный слух развеяла внучатая племянница артиста Екатерина Виктюк.

"Впервые слышу, что квартира Романа Григорьевича не была приватизирована. Все документы были оформлены, жилье – в собственности", - заверила она.

Женщина рассказала, что на квартиру Виктюка по закону претендуют его украинские родственницы. На данный момент неизвестно, что еще достанется родным сестрам режиссера, поскольку оценка размеров наследства является небыстрым процессом, передает "Комсомольская Правда".

Напомним, Роман Виктюк скончался 17 ноября 2020 года в возрасте 84-х лет. Смерть артиста наступила в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.