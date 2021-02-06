Путин наградил гендиректора "Первого канала" Эрнста орденом

Путин наградил гендиректора "Первого канала" Эрнста орденом
Константин Эрнст. Фото: АГН Москва/www.globallookpress.com
6 февраля он празднует юбилей

В субботу Константина Эрнста буквально засыпали поздравлениями родные, друзья и коллеги. 6 февраля генеральному директору "Первого канала" исполнилось 60 лет. Но, пожалуй, главным событием в этот день стало награждение. По указу президента РФ Владимира Путина Эрнсту пожаловали орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

"За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность",

говорится на сайте Кремля.

К поздравлениям друзей и коллег присоединилась молодая супруга Эрнста. Софья опубликовала семейное фото в своем Инстаграм.

"№1 сегодня и всегда", – написала она под снимком.

 

Пользователи Сети также пожелали паре всех благ, поздравив Софью и Константина с тем, что они нашли друг друга.

Напомним, на "Первом" Эрнст трудится больше 30 лет. Он участвовал в создании популярных шоу – среди них "Голос.Дети". Также он спродюсировал более сотни сериалов и фильмов – "Ночной дозор", "Школа", "Метод" и др.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Первый канал стал абсолютно не интересным. безликим. Смотреть его противно из-зодня в день одно т то же. Одни и те же лица не сходят с экрана. Надоели мрази и Эрнст засиделся. пригрел зад и никакого прогресса.
1
новости партнеров

Внешний вид "лысеющего" Макрона рассмешил французов

Внезапная смена имиджа отвлекла народ от важного заявления

Россия выслала трех европейских дипломатов

Их заметили на несогласованных акциях в Москве и Петербурге

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей