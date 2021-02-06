6 февраля он празднует юбилей

В субботу Константина Эрнста буквально засыпали поздравлениями родные, друзья и коллеги. 6 февраля генеральному директору "Первого канала" исполнилось 60 лет. Но, пожалуй, главным событием в этот день стало награждение. По указу президента РФ Владимира Путина Эрнсту пожаловали орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.



"За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность",

– говорится на сайте Кремля.

К поздравлениям друзей и коллег присоединилась молодая супруга Эрнста. Софья опубликовала семейное фото в своем Инстаграм.

"№1 сегодня и всегда", – написала она под снимком.

Пользователи Сети также пожелали паре всех благ, поздравив Софью и Константина с тем, что они нашли друг друга.

Напомним, на "Первом" Эрнст трудится больше 30 лет. Он участвовал в создании популярных шоу – среди них "Голос.Дети". Также он спродюсировал более сотни сериалов и фильмов – "Ночной дозор", "Школа", "Метод" и др.