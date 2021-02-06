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В субботу Константина Эрнста
буквально засыпали поздравлениями родные, друзья и коллеги. 6 февраля
генеральному директору "Первого канала" исполнилось 60 лет. Но, пожалуй,
главным событием в этот день стало награждение. По указу президента РФ
Владимира Путина Эрнсту пожаловали орден "За заслуги перед Отечеством" I
степени.
"За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность",
– говорится на сайте Кремля.
К поздравлениям друзей и коллег присоединилась молодая супруга Эрнста. Софья опубликовала семейное фото в своем Инстаграм.
"№1 сегодня и всегда", – написала она под снимком.
Пользователи Сети также пожелали паре всех благ, поздравив Софью и Константина с тем, что они нашли друг друга.
Напомним, на "Первом" Эрнст трудится больше 30 лет. Он участвовал в создании популярных шоу – среди них "Голос.Дети". Также он спродюсировал более сотни сериалов и фильмов – "Ночной дозор", "Школа", "Метод" и др.
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