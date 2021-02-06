Актрису бросились поздравлять, но тут открылась правда

На личной инстаграм-странице Мария Горбань опубликовала кадры со своей свадьбы. Пользователи Сети принялись поздравлять звезду сериала "Кухня".

Актриса поделилась двумя свадебными фотографиями. На первом снимке она едет в машине в белом наряде и с нежным букетом цветов. На втором фото Мария и ее избранник показывают оригинальные обручальные кольца.

Для многих поклонников Горбань новость о ее замужестве стала настоящим шоком. Ведь артистка не делилась подробностями своей личной жизни и планами на будущее. Он

В стороне не остались и звездные коллеги Марии. Свои поздравления ей отправили актриса Наталья Рудова, звезда Comedy Woman Надежда Сысоева, телеведущая Мария Кравцова и другие.

Некоторые подписчики Горбань остались в полном недоумении. Дело в том, что с 2016 года актриса состояла в браке с оператором Кириллом Зоткиным. Однако о разводе супругов информации не появлялось.

"Я думала, что Вы давно счастливы замужем", – написала одна из пользовательниц "Инстаграм".

Позже выяснилось, что знаменитость не сыграла свадьбу, а всего лишь отметила юбилей помолвки с Зоткиным. Видео с мужем появилось в разделе "сторис".

Напомним, Мария Горбань воспитывает 6-летнюю дочь Стефанию. Наследница появилась в браке артистки и осветителя Олега Филатова.

Ранее звезду "Кухни" заподозрили в участии в съемках для взрослых.