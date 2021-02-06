Компанию музыканту составит его сын

Недавно Бари Алибасов выписался из наркологической клиники, куда он попал с нарушением кровообращения на фоне активного распития алкоголя. Сегодня создатель группы "На-на" покидает Москву.

Сообщается, что музыкант на некоторое время отправится в Калининград, передает "СтарХит".

В Сеть попало видео, как сотрудник аэропорта везет продюсера на инвалидном кресле. Рядом следует его сын – Бари Алибасов-младший. Наследник артиста катит за собой небольшой чемодан. По всей видимости, там лежат вещи композитора.

"На днях Бари Каримович выписался из клиники Евгения Бучацкого, где проходил курс лечения. Его встретил сын Бари Алибасов-младший и забрал его в Калининград", – заявил адвокат сына звезды.

Неизвестно, где именно остановится Бари Каримович. Вполне вероятно, что в Калининграде живут родственники или друзья Алибасовых. Там артист будет находиться под постоянным присмотром.

Ранее Алибасов-младший рассказал, что звездный отец начал терять память. Также у него обострились проблемы с ногами. Было принято решение госпитализировать музыканта. В противном случае он мог остаться "овощем".