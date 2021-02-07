Бывший возлюбленный оплачивал другие расходы певицы

Разбирательства вокруг квартиры Юлии Началовой продолжаются. О ситуации высказались отцы главных участников конфликта – певицы и ее экс-возлюбленного Александра Фролова.

Родные артистки возмущены тем, что ее дочь Вера Алдонина вынуждена прощаться с роскошными апартаментами. Юристы хоккеиста торопят с продажей, чтобы он смог обратно получить свои 20 миллионов.

"Вот такой он "благородный человек". История очень грязная. Полквартиры у Веры отнимают, а ведь она потеряла маму, – сказал отец Началовой. – Фролов помог Юле с концертом, но зачем потом требовать за это деньги".

А вот отец хоккеиста заявил, что дело вовсе не в концерте. По его словам, у Началовой не было денег на обустройство квартиры, которая досталась ей от бывшего мужа, и Фролов предложил обустраивать жилище вместе.

"Он сказал – давай, половина моя, половина твоя. Стоимость ремонта – половина квартиры",

– объяснил отец Фролова в программе "Ты не поверишь". Он заключил, что сын от того, что принадлежит ему по закону, отказываться не намерен.

Претензии хоккеиста считает обоснованными и известный блогер Лена Миро.