Что стало с могилой Толкуновой спустя 11 лет после трагедии

Что стало с могилой Толкуновой спустя 11 лет после трагедии
Валентина Толкунова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица похоронена на Троекуровском кладбище

Валентину Толкунову называли настоящей русской красавицей, а ее голос сравнивали со звучанием флейты. Певицы не стало почти 11 лет назад: последние 20 лет жизни она страдала от онкологии. Как выглядит могила артистки сейчас, выяснили журналисты.

Исполнительница колыбельной "Спят усталые игрушки" знаменита не только благодаря своему музыкальному творчеству, но и неповторимому стилю. Толкунова выступала в длинных закрытых платьях, а в косу вплетала нить жемчуга. Кстати, советская звезда была одной из первых, кто стал плавно спускаться в зал к зрителям прямо во время концерта.

В 1990 году артистке поставили страшный диагноз – рак. Однако она не опустила руки, совмещая работу с лечением. За несколько дней до смерти в больнице звезду навестил Лев Лещенко. Затем Валентина Васильевна впала в кому, а 22 марта 2010 года ее не стало.

Похоронили исполнительницу хита на Троекуровском кладбище, неподалеку от актрисы Натальи Гундаревой. На могиле Толкуновой поставили гранитный памятник в виде лиры, которую венчает бюст артистки, передает "Комсомольская правда". У монумента также поставили небольшую новогоднюю елку и положили аккуратный букет цветов.

Карина СИРАЗОВА

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