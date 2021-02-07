Женщина продолжает заступаться за сына

Поклонники Ольги Бузовой и Давида Манукяна по-прежнему пытаются выяснить, что же произошло между артистами: кроме того, что ведущая пожаловалась на агрессию со стороны бывшего, о расставании больше ничего не известно. Dava хранит молчание, а вот мать рэпера продолжает негативно высказываться о певице.

Исполнительница хита "Мало половин" заявила, что экс-возлюбленный поднимал на нее руку, после чего Анна Манукян грубо назвала ее выпивающей и развратной женщиной. Подписчиков такое поведение шокировало, да и сама ведущая "Дома-2" высказалась, что ее родители бы до такого никогда не опустились.

"Дава хороший парень, вроде порядочный, но странно, почему у него такая мама, которая может так противно и некрасиво высказываться",

– осудили в соцсетях попытки Манукян защитить своего сына. Ответ матери рэпера не заставил себя ждать:

"А пусть на твоего ребенка грязь льют, а ты в ножки падай и целуй. Главное, что ты будешь культурная".

Переписку в комментариях в "Инстаграм" приводит StarHit.

Сам Манукян заявил, что о личной жизни говорить не хочет, однако недавно опубликовал неоднозначный ролик. Некоторые разглядели в нем скрытый смысл – издевку над Бузовой.