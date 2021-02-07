Табаков сам ушел из семьи: Зудину достал статус разлучницы

Табаков сам ушел из семьи: Зудину достал статус разлучницы
Олег Табаков и Марина Зудина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса ответила на упреки недоброжелателей

Олег Табаков и Марина Зудина были вместе более 30 лет, 23 из них – в браке. Однако актрису до сих пор упрекают в том, что она увела режиссера из семьи: худрук "Табакерки" был женат, когда начал встречаться с молодой студенткой. В беседе с психологом Анеттой Орловой артистка решила ответить на слова недоброжелателей.

Зудина отметила, что формулировкой "увела" ее порядком достали. Звезда "Содержанок" подчеркнула: умного и самодостаточного мужчину нельзя увести. А если и можно, то впоследствии он так и будет уходить от одной женщины к другой.

С ней согласилась Орлова. По мнению психолога, решение оставить семью ради другой женщины, принятое спустя десять лет, точно было сознательным. Специалист добавила, что мужчина на протяжении этого времени не раз обдумал свой выбор, так как на него как минимум давило чувство вины. Отрывок беседы Зудина опубликовала в "Инстаграм".

Ранее экс-заведующая труппой МХАТа объяснила, почему же Зудину так не любили в театре.

Карина СИРАЗОВА

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