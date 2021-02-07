Актриса ответила на упреки недоброжелателей

Олег Табаков и Марина Зудина были вместе более 30 лет, 23 из них – в браке. Однако актрису до сих пор упрекают в том, что она увела режиссера из семьи: худрук "Табакерки" был женат, когда начал встречаться с молодой студенткой. В беседе с психологом Анеттой Орловой артистка решила ответить на слова недоброжелателей.

Зудина отметила, что формулировкой "увела" ее порядком достали. Звезда "Содержанок" подчеркнула: умного и самодостаточного мужчину нельзя увести. А если и можно, то впоследствии он так и будет уходить от одной женщины к другой.

С ней согласилась Орлова. По мнению психолога, решение оставить семью ради другой женщины, принятое спустя десять лет, точно было сознательным. Специалист добавила, что мужчина на протяжении этого времени не раз обдумал свой выбор, так как на него как минимум давило чувство вины. Отрывок беседы Зудина опубликовала в "Инстаграм".

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