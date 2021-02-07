В семье актрисы и фигуриста нет любви, уверен эксперт

Брак Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха вызвал бурные осуждения в Сети из-за разницы в возрасте влюбленных, которые не утихают до сих пор. Так, профессор психологии Борис Хигир высказал свою точку зрения на отношения знаменитостей.

Эксперт не исключил того, что Арзамасова польстилась на финансовое благополучие Авербуха. Однако Хигир считает, что фигурист не транжира, что разочарует его молодую супругу. Психолог утверждает, что рядом с актрисой должен быть более мужественный человек не из мира искусства, чтобы сделать ее счастливой.

Отвечая на вопрос журналиста "Собеседника", психолог заявил, что в браке звезд, возможно, родится ребенок, но их отношения, по его мнению, все равно обречены на провал, потому что в них нет должной страсти. Хигир не увидел счастья для Арзамасовой в этом браке.

Психолог не стал первым, кто публично сделал неутешительный прогноз для знаменитостей. Однако новоиспеченные супруги не дали ни малейшего повода своим фанатам поверить в то, что подобные предсказания могут стать реальностью.