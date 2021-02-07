Артисты бросили арендованный автомобиль в ужасном состоянии

Во время отдыха за границей звезды нередко берут в прокат элитные автомобили, чтобы с комфортом передвигаться по городу и ездить на лазурное побережье. Однако не все артисты оставляют о себе хорошее впечатление. Владелец автопарка в Майами рассказал о некоторых своих клиентах.

"Есть такие – никакой интеллигентности. Вот, Настя Каменских и Потап, например. Не могу сказать ничего хорошего о них",

– поделился директор компании. По его словам, музыканты оставили элитный автомобиль в ужасном состоянии: машина была грязной, а внутри он обнаружил следы запрещенных веществ. Кроме того, транспорт вернули не в автопарк, а просто бросили в аэропорту, уведомив владельца по смс.

Впрочем, с подобными неприятными ситуациями директор проката встречается редко. Так, например, у него арендовали машины Тимати, Макс Барских, Нюша, а также Ханна с Пашу. По словам собеседника StarHit, работать с этими звездами было легко и приятно.

Ранее Потап рассказывал, как его супруга попала в аварию.