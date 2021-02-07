В машине были запрещенные вещества: стало известно об отдыхе Каменских и Потапа в Майами

В машине были запрещенные вещества: стало известно об отдыхе Каменских и Потапа в Майами
Настя Каменских и Потап. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисты бросили арендованный автомобиль в ужасном состоянии

Во время отдыха за границей звезды нередко берут в прокат элитные автомобили, чтобы с комфортом передвигаться по городу и ездить на лазурное побережье. Однако не все артисты оставляют о себе хорошее впечатление. Владелец автопарка в Майами рассказал о некоторых своих клиентах.

"Есть такие – никакой интеллигентности. Вот, Настя Каменских и Потап, например. Не могу сказать ничего хорошего о них",

– поделился директор компании. По его словам, музыканты оставили элитный автомобиль в ужасном состоянии: машина была грязной, а внутри он обнаружил следы запрещенных веществ. Кроме того, транспорт вернули не в автопарк, а просто бросили в аэропорту, уведомив владельца по смс.

Впрочем, с подобными неприятными ситуациями директор проката встречается редко. Так, например, у него арендовали машины Тимати, Макс Барских, Нюша, а также Ханна с Пашу. По словам собеседника StarHit, работать с этими звездами было легко и приятно.

Ранее Потап рассказывал, как его супруга попала в аварию.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Одним словом -хохлы.
1
новости партнеров
По теме

В Австрии развеяли мифы о "Северном потоке – 2"

После заявления немцев свое мнение озвучил Курц

Россия выслала трех европейских дипломатов

Их заметили на несогласованных акциях в Москве и Петербурге

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей