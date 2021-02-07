"У меня большой потенциал": внучка Долиной готовится покорить соцсети

"У меня большой потенциал": внучка Долиной готовится покорить соцсети
Лариса Долина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Девочка хочет стать популярнее современных блогеров

Даня Милохин – настоящая звезда среди молодежи. Только в "Тик-Токе" у блогера более 11 млн подписчиков, а по подсчетам Forbes в конце прошлого года он зарабатывал порядка 2 млн руб. в месяц. Однако девятилетняя внучка Ларисы Долиной намерена его переплюнуть.

Александра учится в театральной школе и активно свои соцсети пока не продвигает. Девочка призналась, что старается быть требовательной к себе и не обращать внимания на зависть со стороны одноклассников. Лично с Милохиным внучка Долиной не знакома, только смотрела интервью, но надеется произвести на исполнителя хита "Я дома" впечатление.

"Я скоро начну снимать контент покруче. У меня есть желание стать грандиозной и крутой, но надо много работать, – поделилась Александра в программе "Ты не поверишь". – Бабушка говорит, что у меня большой потенциал".

Кстати, внучка долиной много лет занимается музыкой. А учит девочку отец Юлии Началовой. Возможно, Александра пойдет по стопам своей знаменитой бабушки.

Карина СИРАЗОВА

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