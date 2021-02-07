Звезда Comedy Woman лишилась работы из-за съемок в интимной сцене

Звезда Comedy Woman лишилась работы из-за съемок в интимной сцене
Наталия Медведева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка отказалась играть в кино обнаженной

Экс-участница Comedy Woman Наталия Медведева в соцсетях затронула важный для многих актеров вопрос. Юмористка поделилась мнением, обязаны ли артисты сниматься в постельных сценах, и рассказала о своем опыте.

Медведева отметила, что в последнее время все больше звезд отказываются сниматься обнаженными. "Наконец-то актрисы очнулись!" – написала она в "Инстаграм". Наталия считает, что никто не обязан сниматься в интимных сценах, если по каким-то причинам этого делать не хочется. По ее словам, она лично знакома с артистками, которым было противно целоваться с партнером в кадре. Это насилие над личностью, добавила Медведева.

Однако актриса подчеркнула: она не осуждает тех, кому это нравится: все индивидуально. К тому же порой подобные съемки помогают людям завязать отношения. Но вот сама Наталия этот пункт даже прописала в договоре: ни обнажаться, ни даже целоваться с партнером в кино она не будет.

Актриса рассказала, что однажды она согласилась на съемке в проекте, где не было постельных сцен, но впоследствии сценарий переписали. Режиссер долго уговаривал Медведеву, но против своих принципов она так и не пошла. Роль Наталия в итоге потеряла. В "Инстаграм" она заключила:

"В первую очередь я – женщина, давайте с этого начнем. Не бесполое существо. Я – женщина, мама, жена, дочка, много чего до актрисы идет. Этим нельзя апеллировать".

Ранее Медведева откровенно рассказала о своей болезни.

Карина СИРАЗОВА

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