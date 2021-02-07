Курс рубля
- Доллар по 25 рублей: дорожающая нефть вернет рынок валют на докризисный уровень
- Доллар перевалил за 76 рублей
- Рубль подорожает к марту - прогноз
Мария Ивакова часто делится с подписчиками чувственными кадрами и видео. На этот раз возлюбленная Никиты Ефремова опубликовала в "Инстаграм" ролик, в котором танцует под зажигательную музыку в купальнике черного цвета на берегу океана.
"Самый подходящий контент, когда завтра ночью t -24",
– написала экс-ведущая "Орла и решки".
В кадре звезда активно двигается, демонстрируя поклонникам стройную фигуру, подтянутые ноги и плоский живот. Многие фанаты не могли оторвать взгляда от яркого видео. Ивакова, которая участвовала в шоу "Танцы со звездами", показала невероятную пластику.
"Залипательно", "Какая красивая", "Ну шикарна", "Фигура огонь", "Самый красивый страстный танец", "Согревающе", "Прям клево", "Шикарная леди", – прокомментировали ролик звезды "Орла и решки" интернет-пользователи.
Ранее Мария Ивакова прогулялась без нижнего белья.
В Токио хотят решить вопрос с островами как можно скорее
Их заметили на несогласованных акциях в Москве и Петербурге