Телеведущая похвасталась точеной фигурой

Мария Ивакова часто делится с подписчиками чувственными кадрами и видео. На этот раз возлюбленная Никиты Ефремова опубликовала в "Инстаграм" ролик, в котором танцует под зажигательную музыку в купальнике черного цвета на берегу океана.

"Самый подходящий контент, когда завтра ночью t -24",

– написала экс-ведущая "Орла и решки".

В кадре звезда активно двигается, демонстрируя поклонникам стройную фигуру, подтянутые ноги и плоский живот. Многие фанаты не могли оторвать взгляда от яркого видео. Ивакова, которая участвовала в шоу "Танцы со звездами", показала невероятную пластику.

"Залипательно", "Какая красивая", "Ну шикарна", "Фигура огонь", "Самый красивый страстный танец", "Согревающе", "Прям клево", "Шикарная леди", – прокомментировали ролик звезды "Орла и решки" интернет-пользователи.

Ранее Мария Ивакова прогулялась без нижнего белья.