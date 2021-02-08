Художник будет покоиться рядом с матерью

Никас Сафронов не хочет, чтобы все его родные были похоронены в разных местах, поэтому решил эту проблему заранее. Несколько лет назад художник поставил семейный склеп и теперь показал его журналистам.

Постройка представляет собой небольшую часовню под Ульяновском. Артист возвел ее в честь матери, и сейчас его родители похоронены там. Также там упокоился старший брат Сафронова. Художник добавил, что сооружение уже нуждается в реконструкции – плитка пришла в негодность.

Сафронов уже подготовил эскиз и собственного надгробия, а также составил завещание. Как отметил артист, никто из его детей – по официальной версии их трое – не будет обделен. Большую часть имущества художник решил оставить старшему сыну Луке, как он сам сказал в программе "Звезды сошлись, "самому простому и незатейливому".

Напомним, что чуть больше года назад именно с Лукой Сафроновым-Затравкиным произошла громкая история с туалетом в самолете. Молодой человек застрял и не смог встать с унитаза.

Ранее Никаса Сафронов объяснил, почему дочь и бывшая жена Бориса Грачевского не пришли на похороны.