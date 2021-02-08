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Никас Сафронов не хочет, чтобы все его родные были похоронены в разных местах, поэтому решил эту проблему заранее. Несколько лет назад художник поставил семейный склеп и теперь показал его журналистам.
Постройка представляет собой небольшую часовню под Ульяновском. Артист возвел ее в честь матери, и сейчас его родители похоронены там. Также там упокоился старший брат Сафронова. Художник добавил, что сооружение уже нуждается в реконструкции – плитка пришла в негодность.
Сафронов уже подготовил эскиз и собственного надгробия, а также составил завещание. Как отметил артист, никто из его детей – по официальной версии их трое – не будет обделен. Большую часть имущества художник решил оставить старшему сыну Луке, как он сам сказал в программе "Звезды сошлись, "самому простому и незатейливому".
Напомним, что чуть больше года назад именно с Лукой Сафроновым-Затравкиным произошла громкая история с туалетом в самолете. Молодой человек застрял и не смог встать с унитаза.
Ранее Никаса Сафронов объяснил, почему дочь и бывшая жена Бориса Грачевского не пришли на похороны.
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