Продюсер отметил, что выжил благодаря профессионализму врачей и поддержке близких

Накануне Иосиф Пригожин рассказал, что перенес коронавирус в тяжелой форме. Продюсер заявил, что зараза из Китая чуть не лишила его жизни.

На личной инстаграм-странице Пригожин опубликовал несколько фотографий и видео с больницы. Так, на одном из снимков супруг Валерии сидит на инвалидной коляске с подключенным к нему кислородным баллоном.

По словам продюсера, болезнь застала его и жену во время пребывания в Дубае. Исполнительница хита "Часики" переболела в легкой форме, а вот Пригожину повезло гораздо меньше.

Он сообщил, что в первые 7 дней чувствовал себя нормально. Иосиф обрадовался, что идет на поправку, но не тут-то было. В какой-то момент его состояние резко ухудшилось, и единственным выходом стала госпитализация.

"Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню", – поделился Пригожин.

Выяснилось, что у мужчины начался цитокиновый шторм – крайне опасная стадия инфекционного процесса. Муж Валерии балансировал на грани между жизнью и смертью, передает URA.RU.

"8 дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных, близких и друзей я выжил", – заключил продюсер.

Ранее стало известно о том, что Валерия и Иосиф Пригожин потеряли ребенка.