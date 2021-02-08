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Леонид Куравлев, и ранее необщительный человек, совсем замкнулся в себе и не выходит на связь. Друзья переживают: в последний раз они видели актера из "Афони" около года назад.
По словам Никаса Сафронова, народного артиста подкосила смерть супруги, которую он очень любил. Леонид и Нина Куравлевы прожили вместе 52 года, а не стало жены актера в 2012-м. Художник поделился:
"Он все время думал о смерти и думает".
Сафронов рассказал, что в последний раз говорил с другом около года назад – теперь телефон Куравлева отключен. Не берет трубку и его дочь Екатерина.
Видел актера также более года назад его приятель Александр Шпагин. "Он себя готовит на тот свет", – считает актер. А соседка народного артиста поведала в программе "Звезды сошлись", что он ходит всегда один: грустный и все время в черной одежде.
Затворнический образ жизни Куравлев ведет много лет. Похоже, он и правда готовится к уходу: актер подготовил себе место на кладбище и даже заказал надгробие.
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