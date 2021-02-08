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Дмитрий Шепелев решил устроить себе небольшой отпуск. Бывший супруг Жанны Фриске взял 7-летнего сына Платона и вместе с ним отправился на горнолыжный курорт. Об этом он рассказал на личной странице в "Инстаграм".
Оказалось, что беременная жена телеведущего Екатерина Тулупова и ее дочь от предыдущего брака остались дома. Дело в том, что Шепелев захотел устроить чисто мужской отдых.
"Впереди мужской "уикенд" папа и сын. Завтра в школу? Нет, не слышали", – написал Дмитрий.
Текст он сопроводил фотографией, на которой запечатлены яркие сноуборды. Также в разделе "сторис" появилось видео, как Платон, уверенно стоя на доске, спускается по склону.
Пользователи Сети отметили, что Шепелев является замечательным отцом.
"Вам будет благодарен сын за такое детство! Вы – ОТЕЦ! Защита и опора для своего мальчика!" – прокомментировала одна из подписчиц.
Некоторые поклонники обратились с просьбой хоть иногда показывать лицо Платона. Примечательно, что в микроблоге Дмитрия нет ни одной фотографии с наследником. После смерти Фриске и скандала с ее родителями телеведущий начал тщательно оберегать сына от внимания общественности.
Ранее мать исполнительницы хита "А на море белый песок" отреагировала на новость о пополнении в семье Шепелева.
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